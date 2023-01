Allenamento Milan, le ultime sulle condizioni di Messias e Origi

Il Milan ha svolto una seduta di allenamento questa mattina a Milanello. Ecco a che punto sono Junior Messias e Divock Origi: le ultime news

Daniele Triolo

Il Milan di Stefano Pioli, all'indomani del pareggio di 'San Siro' per 2-2 contro la Roma, ha svolto una seduta di allenamento questa mattina a Milanello. Defaticante per i rossoneri scesi in campo ieri contro i giallorossi; sessione, invece, regolare per chi non ha messo piede in campo.

Milan, è tornato in gruppo Messias — La buona notizia per Pioli, come comunicato da 'gianlucadimarzio.com', è il ritorno in gruppo di Junior Messias. L'attaccante brasiliano, classe 1991, potrà rappresentare un'alternativa importante ad Alexis Saelemaekers sulla trequarti destra del 4-2-3-1 rossonero. Vedremo se Pioli lo farà rientrare dal 1' già dopodomani sera in Coppa Italia contro il Torino.

Ancora allenamento a parte per Origi — Non si è invece ancora allenato in gruppo Divock Origi, alle prese con il recupero dal problema di basso grado al bicipite femorale destro. Nei prossimi giorni, però, il belga dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni, così come previsto dal suo programma riabilitativo.