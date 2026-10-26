Il giudice sportivo ferma Massimiliano Allegri dopo i fatti del Maradona: le motivazioni ufficiali e la reazione del Napoli

Matteo Chini
Pellegatti-Allegri show

Allegri-Pellegatti, il siparietto in conferenza scatena le risate della sala stampa | VIDEO

Massimiliano Allegri salterà le prossime due partite di campionato. Il giudice sportivo ha fermato l'allenatore toscano in seguito agli eventi del finale di Napoli-Roma, culminati nel cartellino rosso sventolato dall'arbitro Colombo al novantesimo minuto. Oltre ai due turni di stop, per l'ex tecnico del Milan è scattata anche un'ammenda pecuniaria. La società campana ha però confermato l'intenzione di muoversi subito per contestare il provvedimento.

Allegri, due giornate di squalifica, il referto del giudice sportivo

Questo il passaggio del referto del giudice sportivo della Lega Serie A che fa riferimento alla squalifica inflitta ad Allegri:
"Due giornate di squalifica e ammenda di 10.000 euro a Massimiliano Allegri per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale".
Massimiliano Allegri squalificato due giornate

Tensione nel post-partita e il riferimento al passato rossonero

Nelle ore successive alla sfida del ‘Maradona’, i quotidiani hanno ricostruito il parapiglia avvenuto nei corridoi degli spogliatoi prima che Allegri si presentasse in sala stampa. In quell'occasione, il tecnico si sarebbe lasciato andare ad uno sfogo verbale diretto all'indirizzo della dirigenza giallorossa, tirando in ballo l'epilogo dello scorso anno quando sedeva sulla panchina del Milan e vide sfumare la qualificazione in Champions League all'ultima giornata. La Roma ha respinto al mittente qualsiasi insinuazione, rimarcando la regolarità del traguardo conquistato sul campo.

La nota ufficiale del club azzurro

La risposta della dirigenza del Napoli non si è fatta attendere. Tramite un breve comunicato diramato subito dopo la diffusione della decisione del giudice sportivo, la società campana ha reso note le prossime mosse legali:
"La SSC Napoli, in seguito alla richiesta di accesso agli atti, comunica che presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a mister Massimiliano Allegri".

Quali partite salta Allegri?

In attesa di capire se la il ricorso porterà a uno sconto della pena, il Napoli dovrà fare a meno della propria guida tecnica per due impegni delicati:
  • Monza-Napoli: la trasferta infrasettimanale in programma nella serata di mercoledì.
  • Juventus-Napoli: il big match in agenda domenica 1 novembre alle 20:45.

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