Massimiliano Allegri salterà le prossime due partite di campionato. Il giudice sportivo ha fermato l'allenatore toscano in seguito agli eventi del finale di Napoli-Roma, culminati nel cartellino rosso sventolato dall'arbitro Colombo al novantesimo minuto. Oltre ai due turni di stop, per l'ex tecnico del Milan è scattata anche un'ammenda pecuniaria. La società campana ha però confermato l'intenzione di muoversi subito per contestare il provvedimento.

Allegri, due giornate di squalifica, il referto del giudice sportivo

"Due giornate di squalifica e ammenda di 10.000 euro a Massimiliano Allegri per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale".

Tensione nel post-partita e il riferimento al passato rossonero

La nota ufficiale del club azzurro

"La SSC Napoli, in seguito alla richiesta di accesso agli atti, comunica che presenterà ricorso per le due giornate di squalifica inflitte a mister Massimiliano Allegri".

Quali partite salta Allegri?

Monza-Napoli: la trasferta infrasettimanale in programma nella serata di mercoledì.

la trasferta infrasettimanale in programma nella serata di mercoledì. Juventus-Napoli: il big match in agenda domenica 1 novembre alle 20:45.

Questo il passaggio deldella Lega Serie A che fa riferimento alla squalifica inflitta adNelle ore successive alla sfida del ‘Maradona’, i quotidiani hanno ricostruito il parapiglia avvenuto nei corridoi degli spogliatoi prima chesi presentasse in sala stampa. In quell'occasione, il tecnico si sarebbe lasciato andare ad uno sfogo verbale diretto all'indirizzo della dirigenza giallorossa, tirando in ballo l'epilogo dello scorso anno. La Roma ha respinto al mittente qualsiasi insinuazione, rimarcando la regolarità del traguardo conquistato sul campo.La risposta della dirigenza delnon si è fatta attendere. Tramite un breve comunicato diramato subito dopo la diffusione della decisione del giudice sportivo, la società campana ha reso noteIn attesa di capire se la il ricorso porterà a uno sconto della pena, ildovrà fare a meno della propria guida tecnica per