Villa Valle-Milan Futuro oggi in TV: classifica e dove vederla in streaming

Torna in campo il Milan Futuro: dopo la vittoria per 2-1 contro il Brusaporto, i ragazzi di Sergio Navarro scenderanno in campo oggi domenica 20 settembre alle ore 15:00 contro il Villa Valle per la gara valida per la quarta giornata del girone B del campionato di Serie D. I rossoneri hanno iniziato con due vittorie (contro il Calcio Caldiero Terme e contro il Brusaporto) e una sconfitta contro la Pro Palazzolo. L'under 23 del Diavolo si trova al momento a tre punti dalla vetta in campionato. Il Villa Valle, invece, arriva da tre pareggi consecutivi: 2-2 col Virtus Verona, 0-0 col Ciserano Bergamo e il recente 1-1 con la Tritium.

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La classifica aggiornata del girone B

ChievoVerona e Nibbiano & Valtidone 9;

MILAN FUTURO e Pro Palazzolo 6;

e Pro Palazzolo 6; Real Calepina, Leon, Virtus Ciserano Bergamo e Virtus Verona 5;

Scanzorosciate e Piacenza 4;

Villa Valle, Club Milano, Brusaporto 3;

Caldiero Terme 2;

Tritium, Rovato Vertovese e Pavonese 1;

Fiorenzuola 0.

Dove vedere Villa Valle-Milan Futuro in diretta e streaming

Ecco la classifica del girone B:La partita tra il Villa Valle e il Milan Futuro sarà visibile in diretta su YouTube, canale ufficiale del Villa Valle. Potrete seguire la gara in versione testuale su PianetaMilan.

La sfida di oggi è un'altra tappa importante nella crescita del Milan Futuro, a caccia di continuità dopo il successo sul Brusaporto. I ragazzi di Sergio Navarro hanno messo in campo un buon gioco dimostrando di avere grandissimo potenziale specialmente in fase offensiva, ma bisogna migliorare in difesa, dove hanno concesso troppe occasioni nelle prime partite della stagione di Serie D.

Di fronte ci sarà un Villa Valle che di fatto è ancora imbattuto in campionato, anche se non ha mai vinto. Sarà interessante osservare come si comporterà l'attacco spumeggiante del Milan Futuro contro una squadra che ha concesso solo tre gol nelle prime tre partite. Una vittoria permetterebbe all'Under 23 del Diavolo di continuare con la crescita coadiuvata anche dalla continuità dei risultati dal campo.