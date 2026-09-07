Demirel Hodzic passa dal Milan al Nogometni klub Istra 1961: il comunicato ufficiale del club rossonera e il retroscena legato a Jovan Kirovski
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A poche ore dal gong del calciomercato croato, che chiuderà definitivamente le porte allo scoccare della mezzanotte di lunedì 7 settembre, il Milan è riuscito a piazzare un colpo in uscita dalla formazione Under 23. Come comunicato dal club attraverso una nota ufficiale, il centrocampista svedese classe 2005 Demirel Hodzic si trasferirà a titolo definitivo al Nogometni klub Istra 1961. Una cessione che mette in luce un errore di valutazione di Jovan Kirovski, responsabile del progetto Milan Futuro.
Hodzic vola in Croazia: il comunicato ufficiale del MilanQuesta la nota diffusa dal Milan sui propri canali ufficiali:
"AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Demirel Hodzic al Nogometni klub Istra 1961.Il Club ringrazia Demirel per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".
Il 'colpo a vuoto' di KirovskiHodzic era stato uno dei primi investimenti di Kirovski. Nell'estate del 2024, a poche settimane dalla nascita del progetto Milan Futuro, il dirigente statunitense versò 500 mila euro nelle casse del Bologna per prelevare il centrocampista svedese. Dopo due stagioni deludenti e un prestito poco fortunato in Patria, il classe 2005 lascerà il club rossonero per intraprendere una nuova avventura professionale in Croazia.
I numeri di Hodzic al MilanNella sua prima stagione in rossonero, Hodzic si alterna tra Primavera e Milan Futuro, collezionando 3 reti e 1 assist in 38 presenze complessive, per un totale di 2280 minuti in campo. L'annata successiva le cose vanno addirittura peggio: 18 partite giocate tra Primavera e Under 23 senza gol né assist. A gennaio il prestito in Svezia all'Allsvenskan, dove colleziona appena 140 minuti di gioco suddivisi in 7 apparizioni totali.
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