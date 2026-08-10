La Lega Nazionale Dilettanti ha reso noti i calendari della Serie D 2026/2027. Ad interessare i tifosi rossoneri è il gruppo B, girone in cui è stato sorteggiato il Milan Futuro di Sergio Navarro Barquero. I rossoneri faranno il loro esordio in campionato il prossimo 6 settembre, data della sfida casalinga contro il Caldiero Terme: il primo match di un campionato impegnativo, che si concluderà il 2 maggio 2027.

Serie D, il calendario del Milan Futuro: andata

Giornata 1: Milan Futuro-Caldiero Terme

Milan Futuro-Caldiero Terme Giornata 2: Palazzolo-Milan Futuro

Palazzolo-Milan Futuro Giornata 3: Milan Futuro-Brusaporto

Milan Futuro-Brusaporto Giornata 4: Villa Valle-Milan Futuro

Villa Valle-Milan Futuro Giornata 5: Milan Futuro-Piacenza

Milan Futuro-Piacenza Giornata 6: Pavonese-Milan Futuro

Pavonese-Milan Futuro Giornata 7: Milan Futuro-Rovato

Milan Futuro-Rovato Giornata 8: Chievo Verona-Milan Futuro

Chievo Verona-Milan Futuro Giornata 9: Milan Futuro-Club Milano

Milan Futuro-Club Milano Giornata 10: Virtus Verona-Milan Futuro

Virtus Verona-Milan Futuro Giornata 11: Milan Futuro-Virtus Ciserano Bergamo

Milan Futuro-Virtus Ciserano Bergamo Giornata 12: Leon-Milan Futuro

Leon-Milan Futuro Giornata 13: Milan Futuro-Tritium

Milan Futuro-Tritium Giornata 14: Milan Futuro-Real Calepina

Milan Futuro-Real Calepina Giornata 15: Nibbiano e Valtidone-Milan Futuro

Nibbiano e Valtidone-Milan Futuro Giornata 16: Milan Futuro-Scanzorosciate

Milan Futuro-Scanzorosciate Giornata 17: Fiorenzuola-Milan Futuro

Il ritorno

Giornata 18: Caldiero Terme-Milan Futuro

Caldiero Terme-Milan Futuro Giornata 19: Milan Futuro-Palazzolo

Milan Futuro-Palazzolo Giornata 20: Brusaporto-Milan Futuro

Brusaporto-Milan Futuro Giornata 21: Milan Futuro-Villa Valle

Milan Futuro-Villa Valle Giornata 22: Piacenza-Milan Futuro

Piacenza-Milan Futuro Giornata 23: Milan Futuro-Pavonese

Milan Futuro-Pavonese Giornata 24: Rovato-Milan Futuro

Rovato-Milan Futuro Giornata 25: Milan Futuro-Chievo Verona

Milan Futuro-Chievo Verona Giornata 26: Club Milano-Milan Futuro

Club Milano-Milan Futuro Giornata 27: Milan Futuro-Virtus Verona

Milan Futuro-Virtus Verona Giornata 28: Virtus Ciserano Bergamo-Milan Futuro

Virtus Ciserano Bergamo-Milan Futuro Giornata 29: Milan Futuro-Leon

Milan Futuro-Leon Giornata 30: Tritium-Milan Futuro

Tritium-Milan Futuro Giornata 31: Real Calepina-Milan Futuro

Real Calepina-Milan Futuro Giornata 32: Milan Futuro-Nibbiano e Valtidone

Milan Futuro-Nibbiano e Valtidone Giornata 33: Scanzorosciate-Milan Futuro

Scanzorosciate-Milan Futuro Giornata 34: Milan Futuro-Fiorenzuola

Milan Futuro, l'analisi del girone

Di seguito, tutti gli impegni delnel girone d'andata deldiEcco ildei rossoneri:Otto delle squadre presenti nel girone avevano incrociato ilgià nel precedente campionato: Brusaporto, Caldiero Terme, Chievo Verona, Leon, Real Calepina, Scanzorosciate, Villa Valle e Virtus Ciserano Bergamo.

Dalla Serie C arriva la retrocessa Virtus Verona, mentre Tritium, Pavonese, Nibbiano e Valtidone salgono dall’Eccellenza. I restanti club provengono da altri gironi di Serie D.

Coppa Italia Serie D, il debutto del Milan Futuro

Oltre al campionato, ilsarà impegnato anche in. Grazie al posizionamento nella stagione precedente, i rossoneri non dovranno giocare i preliminari della competizione, in programma domenica 23 agosto. Il percorso in Coppa della squadra di, dunque, prenderà il via il prossimo, quando alla 'Puma House of Football' di Vismara arriverà ilper il primo turno della competizione.