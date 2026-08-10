Il calendario del girone B di Serie D: gruppo in cui è presente il Milan Futuro guidato da Sergio Navarro Barquero
Gli esuberi del Milan: chi li vuole, quanto costano e cosa potrebbe succedere
La Lega Nazionale Dilettanti ha reso noti i calendari della Serie D 2026/2027. Ad interessare i tifosi rossoneri è il gruppo B, girone in cui è stato sorteggiato il Milan Futuro di Sergio Navarro Barquero. I rossoneri faranno il loro esordio in campionato il prossimo 6 settembre, data della sfida casalinga contro il Caldiero Terme: il primo match di un campionato impegnativo, che si concluderà il 2 maggio 2027.
Serie D, il calendario del Milan Futuro: andataDi seguito, tutti gli impegni del Milan Futuro nel girone d'andata del gruppo B di Serie D:
- Giornata 1: Milan Futuro-Caldiero Terme
- Giornata 2: Palazzolo-Milan Futuro
- Giornata 3: Milan Futuro-Brusaporto
- Giornata 4: Villa Valle-Milan Futuro
- Giornata 5: Milan Futuro-Piacenza
- Giornata 6: Pavonese-Milan Futuro
- Giornata 7: Milan Futuro-Rovato
- Giornata 8: Chievo Verona-Milan Futuro
- Giornata 9: Milan Futuro-Club Milano
- Giornata 10: Virtus Verona-Milan Futuro
- Giornata 11: Milan Futuro-Virtus Ciserano Bergamo
- Giornata 12: Leon-Milan Futuro
- Giornata 13: Milan Futuro-Tritium
- Giornata 14: Milan Futuro-Real Calepina
- Giornata 15: Nibbiano e Valtidone-Milan Futuro
- Giornata 16: Milan Futuro-Scanzorosciate
- Giornata 17: Fiorenzuola-Milan Futuro
Il ritornoEcco il girone di ritorno dei rossoneri:
- Giornata 18: Caldiero Terme-Milan Futuro
- Giornata 19: Milan Futuro-Palazzolo
- Giornata 20: Brusaporto-Milan Futuro
- Giornata 21: Milan Futuro-Villa Valle
- Giornata 22: Piacenza-Milan Futuro
- Giornata 23: Milan Futuro-Pavonese
- Giornata 24: Rovato-Milan Futuro
- Giornata 25: Milan Futuro-Chievo Verona
- Giornata 26: Club Milano-Milan Futuro
- Giornata 27: Milan Futuro-Virtus Verona
- Giornata 28: Virtus Ciserano Bergamo-Milan Futuro
- Giornata 29: Milan Futuro-Leon
- Giornata 30: Tritium-Milan Futuro
- Giornata 31: Real Calepina-Milan Futuro
- Giornata 32: Milan Futuro-Nibbiano e Valtidone
- Giornata 33: Scanzorosciate-Milan Futuro
- Giornata 34: Milan Futuro-Fiorenzuola
Milan Futuro, l'analisi del gironeOtto delle squadre presenti nel girone avevano incrociato il Milan Futuro già nel precedente campionato: Brusaporto, Caldiero Terme, Chievo Verona, Leon, Real Calepina, Scanzorosciate, Villa Valle e Virtus Ciserano Bergamo.
Dalla Serie C arriva la retrocessa Virtus Verona, mentre Tritium, Pavonese, Nibbiano e Valtidone salgono dall’Eccellenza. I restanti club provengono da altri gironi di Serie D.
Coppa Italia Serie D, il debutto del Milan FuturoOltre al campionato, il Milan Futuro sarà impegnato anche in Coppa Italia Serie D. Grazie al posizionamento nella stagione precedente, i rossoneri non dovranno giocare i preliminari della competizione, in programma domenica 23 agosto. Il percorso in Coppa della squadra di Sergio Navarro Barquero, dunque, prenderà il via il prossimo 30 agosto, quando alla 'Puma House of Football' di Vismara arriverà il Sant'Angelo per il primo turno della competizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA