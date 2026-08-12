Nella stagione 2026/2027, il Milan Futuro prenderà parte alla Premier League International Cup U21. Per i rossoneri di Sergio Navarro Barquero sarà l’occasione per confrontarsi con alcune delle migliori squadre giovanili d'Europa, affiancando al cammino in Serie D una competizione internazionale.

Premier League International Cup U21: struttura e regolamento del torneo

La storia della competizione

L'impatto sul progetto Milan Futuro

Giunta alla sua decima edizione, la competizione è organizzata direttamente dallae tutte le partite si giocano in Inghilterra a metà settimana. Il format prevede la partecipazione di vequamente divise tra 12 club inglesi e 12 di altri paesi europei. È consentito schierare fino a tre giocatori di movimentoe un portiere fuoriquota per ogni match.L’obiettivo dellaè quello di offrire ai vivai di prima fascia partite contro avversari di pari livello. Ildetiene il record di successi nella competizione, con due titoli consecutivi conquistati nel 2017 e nel 2018. L'ultima edizione, invece, è stata vinta dalLa dirigenza era in contatto con gli organizzatori del torneo già dallo scorso maggio: segnale che conferma la volontà di continuare a puntare sul progettoma lo sviluppo e la valorizzazione dei giovani talenti. Le trasferte infrasettimanali in Inghilterra, infatti, renderanno più complesso il cammino in Serie D dei rossoneri. Un Impegno che complica la corsa alla vittoria del campionato, ma allo stesso tempo offre ai ragazzi un bagaglio d'esperienza di livello superiore.