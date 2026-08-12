Il Milan Futuro parteciperà alla Premier League International Cup U21: i dettagli della competizione e come impatta sul progetto rossonero
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Nella stagione 2026/2027, il Milan Futuro prenderà parte alla Premier League International Cup U21. Per i rossoneri di Sergio Navarro Barquero sarà l’occasione per confrontarsi con alcune delle migliori squadre giovanili d'Europa, affiancando al cammino in Serie D una competizione internazionale.
Premier League International Cup U21: struttura e regolamento del torneoGiunta alla sua decima edizione, la competizione è organizzata direttamente dalla Premier League e tutte le partite si giocano in Inghilterra a metà settimana. Il format prevede la partecipazione di ventiquattro squadre Under 21, equamente divise tra 12 club inglesi e 12 di altri paesi europei. È consentito schierare fino a tre giocatori di movimento fuoriquota e un portiere fuoriquota per ogni match.
La storia della competizioneL’obiettivo della Premier League International Cup U21 è quello di offrire ai vivai di prima fascia partite contro avversari di pari livello. Il Porto detiene il record di successi nella competizione, con due titoli consecutivi conquistati nel 2017 e nel 2018. L'ultima edizione, invece, è stata vinta dal Borussia Dortmund.
L'impatto sul progetto Milan FuturoLa dirigenza era in contatto con gli organizzatori del torneo già dallo scorso maggio: segnale che conferma la volontà di continuare a puntare sul progetto Milan Futuro. L'obiettivo primario del club non è la promozione immediata in Serie C, ma lo sviluppo e la valorizzazione dei giovani talenti. Le trasferte infrasettimanali in Inghilterra, infatti, renderanno più complesso il cammino in Serie D dei rossoneri. Un Impegno che complica la corsa alla vittoria del campionato, ma allo stesso tempo offre ai ragazzi un bagaglio d'esperienza di livello superiore.
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