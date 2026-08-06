Piacenza, Chievo e Virtus Verona sul cammino del Milan Futuro: definite le avversarie dei rossoneri nel girone B di Serie D
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La Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la composizione dei nove gironi della Serie D 2026/27. Il Milan Futuro è stato inserito nel Girone B. La seconda squadra rossonera aveva giocato in questo gruppo anche nella stagione precedente, chiudendo al quarto posto alle spalle di Folgore Caratese, Casatese Merate e Chievo Verona. Nel prossimo campionato, che prenderà il via il prossimo 6 settembre, i ragazzi di Sergio Navarro Barquero affronteranno sia avversari già noti che qualche volto nuovo.
Serie D, Milan Futuro nel girone B: la lista degli avversariDi seguito le diciotto squadre che compongono il gruppo B di Serie D insieme al Milan Futuro:
- Brusaporto
- Caldiero Terme
- Chievo Verona
- Club Milano
- Fiorenzuola
- Leon
- Milan Futuro
- Nibbiano e Valtidone
- Palazzolo
- Pavonese
- Piacenza
- Real Calepina
- Rovato
- Scanzorosciate
- Tritium
- Villa Valle
- Virtus CiseranoBergamo
- Virtus Verona
L'analisi del gironeOtto delle squadre presenti nel girone avevano incrociato il Milan Futuro già nel precedente campionato: Brusaporto, Caldiero Terme, Chievo Verona, Leon, Real Calepina, Scanzorosciate, Villa Valle e Virtus Ciserano Bergamo.
Dalla Serie C arriva la retrocessa Virtus Verona, mentre Tritium, Pavonese, Nibbiano e Valtidone salgono dall’Eccellenza. I restanti club provengono da altri gironi di Serie D.
Coppa Italia Serie D, il debutto del Milan FuturoOltre al campionato, il Milan Futuro sarà impegnato anche in Coppa Italia Serie D. Grazie al posizionamento nella stagione precedente, i rossoneri non dovranno giocare i preliminari della competizione, in programma domenica 23 agosto. Il percorso in Coppa della squadra di Sergio Navarro Barquero, dunque, prenderà il via il prossimo 30 agosto, quando alla 'Puma House of Football' di Vismara arriverà il Sant'Angelo per il primo turno della competizione.
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