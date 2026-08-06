La Lega Nazionale Dilettanti ha reso nota la composizione dei nove gironi della Serie D 2026/27. Il Milan Futuro è stato inserito nel Girone B. La seconda squadra rossonera aveva giocato in questo gruppo anche nella stagione precedente, chiudendo al quarto posto alle spalle di Folgore Caratese, Casatese Merate e Chievo Verona. Nel prossimo campionato, che prenderà il via il prossimo 6 settembre, i ragazzi di Sergio Navarro Barquero affronteranno sia avversari già noti che qualche volto nuovo.

Serie D, Milan Futuro nel girone B: la lista degli avversari

Brusaporto

Caldiero Terme

Chievo Verona

Club Milano

Fiorenzuola

Leon

Milan Futuro

Nibbiano e Valtidone

Palazzolo

Pavonese

Piacenza

Real Calepina

Rovato

Scanzorosciate

Tritium

Villa Valle

Virtus CiseranoBergamo

Virtus Verona

L'analisi del girone

Di seguito le diciotto squadre che compongono ilinsieme alOtto delle squadre presenti nel girone avevano incrociato ilgià nel precedente campionato: Brusaporto, Caldiero Terme, Chievo Verona, Leon, Real Calepina, Scanzorosciate, Villa Valle e Virtus Ciserano Bergamo.

Dalla Serie C arriva la retrocessa Virtus Verona, mentre Tritium, Pavonese, Nibbiano e Valtidone salgono dall’Eccellenza. I restanti club provengono da altri gironi di Serie D.

Coppa Italia Serie D, il debutto del Milan Futuro

Oltre al campionato, ilsarà impegnato anche in. Grazie al posizionamento nella stagione precedente, i rossoneri non dovranno giocare i preliminari della competizione, in programma domenica 23 agosto. Il percorso in Coppa della squadra di, dunque, prenderà il via il prossimo, quando alla 'Puma House of Football' di Vismara arriverà ilper il primo turno della competizione.