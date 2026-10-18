Il Milan Futuro sfida il ChievoVerona a caccia della svolta in campionato. Ecco la situazione in classifica, la data del recupero e dove seguire la partita

Emiliano Guadagnoli
- Milano
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Milan Futuro, Navarro: "Peccato per il gol, stavamo difendendo bene"

Torna in campo il Milan Futuro: dopo la gara sospesa alla fine del primo tempo per l'infortunio all'arbitro contro il Piacenza (si recupera il 4 novembre dalle 14:30), i ragazzi di Sergio Navarro scenderanno in campo oggi domenica 18 ottobre alle ore 15:00 contro il ChievoVerona per la gara valida per l'ottava giornata del girone B del campionato di Serie D.

La situazione in campionato e il cammino delle due squadre

I rossoneri hanno iniziato con due vittorie (contro il Calcio Caldiero Terme e contro il Brusaporto), una sconfitta contro la Pro Palazzolo e la vittoria contro il Villa Valle. L'under 23 del Diavolo si trova al momento a 9 punti dalla vetta in campionato, ma deve recuperare due partite.
ChievoVerona-Milan Futuro oggi in TV: classifica e dove vederla in streaming

Il ChievoVerona sta giocando molto bene in questo inizio di campionato: 5 vittorie, una sconfitta e un pareggio.

La classifica aggiornata del girone B

Ecco la classifica del girone B:
  1. Nibbiano&Valtidone 18
  2. ChievoVerona 16
  3. Leon 12
  4. Caldiero Terme 12
  5. Piacenza 11
  6. Villa Valle 10
  7. Palazzolo 10
  8. Milan Futuro 9
  9. Virtus CiseranoBergamo 9
  10. Brusaporto 9
  11. Virtus Verona 9
  12. Real Calepina 8
  13. Scanzorosciate 8
  14. Pavonese* 7
  15. Club Milano 7
  16. Rovato 6
  17. Fiorenzuola 3
  18. Tritium 2

Dove vedere ChievoVerona-Milan Futuro in diretta tv e streaming

La partita tra il ChievoVerona e il Milan Futuro sarà visibile in diretta su AC Milan Official App e sul canale YouTube del ChievoVerona. Potrete seguire la gara in versione testuale su "PianetaMilan".

Gli obiettivi tattici di Sergio Navarro

  • La gestione del reparto offensivo: I ragazzi di Sergio Navarro hanno messo in campo un buon gioco in attacco, con l'obiettivo di far crescere al meglio i talenti del Diavolo.
  • La ricerca dell'equilibrio: Bisogna migliorare in difesa, dove spesso si lasciano troppe occasioni agli avversari.

La sfida di oggi è un'altra tappa importante nella crescita del Milan Futuro, a caccia di continuità e buoni spunti contro un avversario molto ostico. Di fronte ci sarà un Chievo Verona che punta dritto alla promozione diretta in Serie C ed è tra gli avversari più ostici di questa stagione. Sarà interessante osservare come si comporterà l'attacco del Milan Futuro e il gioco dell'Under 23 rossonera.

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