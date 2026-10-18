ChievoVerona-Milan Futuro oggi in TV: classifica e dove vederla in streaming

Torna in campo il Milan Futuro: dopo la gara sospesa alla fine del primo tempo per l'infortunio all'arbitro contro il Piacenza (si recupera il 4 novembre dalle 14:30), i ragazzi di Sergio Navarro scenderanno in campo oggi domenica 18 ottobre alle ore 15:00 contro il ChievoVerona per la gara valida per l'ottava giornata del girone B del campionato di Serie D.

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La situazione in campionato e il cammino delle due squadre

I rossoneri hanno iniziato con due vittorie (contro il Calcio Caldiero Terme e contro il Brusaporto), una sconfitta contro la Pro Palazzolo e la vittoria contro il Villa Valle. L'under 23 del Diavolo si trova al momento a 9 punti dalla vetta in campionato, ma deve recuperare due partite.

Il ChievoVerona sta giocando molto bene in questo inizio di campionato: 5 vittorie, una sconfitta e un pareggio.

La classifica aggiornata del girone B

Nibbiano&Valtidone 18 ChievoVerona 16 Leon 12 Caldiero Terme 12 Piacenza 11 Villa Valle 10 Palazzolo 10 Milan Futuro 9 Virtus CiseranoBergamo 9 Brusaporto 9 Virtus Verona 9 Real Calepina 8 Scanzorosciate 8 Pavonese* 7 Club Milano 7 Rovato 6 Fiorenzuola 3 Tritium 2

Dove vedere ChievoVerona-Milan Futuro in diretta tv e streaming

Gli obiettivi tattici di Sergio Navarro

La gestione del reparto offensivo: I ragazzi di Sergio Navarro hanno messo in campo un buon gioco in attacco, con l'obiettivo di far crescere al meglio i talenti del Diavolo.

I ragazzi di Sergio Navarro hanno messo in campo un buon gioco in attacco, con l'obiettivo di far crescere al meglio i talenti del Diavolo. La ricerca dell'equilibrio: Bisogna migliorare in difesa, dove spesso si lasciano troppe occasioni agli avversari.

Ecco la classifica del girone B:La partita tra il ChievoVerona e il Milan Futuro sarà visibile in diretta su AC Milan Official App e sul canale YouTube del ChievoVerona. Potrete seguire la gara in versione testuale su "PianetaMilan".

La sfida di oggi è un'altra tappa importante nella crescita del Milan Futuro, a caccia di continuità e buoni spunti contro un avversario molto ostico. Di fronte ci sarà un Chievo Verona che punta dritto alla promozione diretta in Serie C ed è tra gli avversari più ostici di questa stagione. Sarà interessante osservare come si comporterà l'attacco del Milan Futuro e il gioco dell'Under 23 rossonera.