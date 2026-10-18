ChievoVerona-Milan Futuro oggi in TV: classifica e dove vederla in streaming

Il Milan Futuro sfida il ChievoVerona a caccia della svolta in campionato. Ecco la situazione in classifica, la data del recupero e dove seguire la partita
Milan Futuro, Navarro: "Peccato per il gol, stavamo difendendo bene"
Torna in campo il Milan Futuro: dopo la gara sospesa alla fine del primo tempo per l'infortunio all'arbitro contro il Piacenza (si recupera il 4 novembre dalle 14:30), i ragazzi di Sergio Navarro scenderanno in campo oggi domenica 18 ottobre alle ore 15:00 contro il ChievoVerona per la gara valida per l'ottava giornata del girone B del campionato di Serie D.
La situazione in campionato e il cammino delle due squadreI rossoneri hanno iniziato con due vittorie (contro il Calcio Caldiero Terme e contro il Brusaporto), una sconfitta contro la Pro Palazzolo e la vittoria contro il Villa Valle. L'under 23 del Diavolo si trova al momento a 9 punti dalla vetta in campionato, ma deve recuperare due partite.
Il ChievoVerona sta giocando molto bene in questo inizio di campionato: 5 vittorie, una sconfitta e un pareggio.
La classifica aggiornata del girone BEcco la classifica del girone B:
- Nibbiano&Valtidone 18
- ChievoVerona 16
- Leon 12
- Caldiero Terme 12
- Piacenza 11
- Villa Valle 10
- Palazzolo 10
- Milan Futuro 9
- Virtus CiseranoBergamo 9
- Brusaporto 9
- Virtus Verona 9
- Real Calepina 8
- Scanzorosciate 8
- Pavonese* 7
- Club Milano 7
- Rovato 6
- Fiorenzuola 3
- Tritium 2
Dove vedere ChievoVerona-Milan Futuro in diretta tv e streamingLa partita tra il ChievoVerona e il Milan Futuro sarà visibile in diretta su AC Milan Official App e sul canale YouTube del ChievoVerona. Potrete seguire la gara in versione testuale su "PianetaMilan".
Gli obiettivi tattici di Sergio Navarro
- La gestione del reparto offensivo: I ragazzi di Sergio Navarro hanno messo in campo un buon gioco in attacco, con l'obiettivo di far crescere al meglio i talenti del Diavolo.
- La ricerca dell'equilibrio: Bisogna migliorare in difesa, dove spesso si lasciano troppe occasioni agli avversari.
La sfida di oggi è un'altra tappa importante nella crescita del Milan Futuro, a caccia di continuità e buoni spunti contro un avversario molto ostico. Di fronte ci sarà un Chievo Verona che punta dritto alla promozione diretta in Serie C ed è tra gli avversari più ostici di questa stagione. Sarà interessante osservare come si comporterà l'attacco del Milan Futuro e il gioco dell'Under 23 rossonera.
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