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PAGELLE CHIEVOVERONA-MILAN FUTURO

ChievoVerona-Milan Futuro 1-2, il commento della partita

Il Milan Futuro di Sergio Navarro Barquero vince - 2-1 - un match importante, e prestigioso, allo stadio ‘Aldo Olivieri’ contro i padroni di casa del ChievoVerona di Marco Didu. Rossoneri avanti al 26’ con il gol di tacco di Levis Asanji e poi raggiunto, al 38’, dal bomber di casa Anthony Minessi. Dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato, con i clivensi a tenere più in mano il pallino del gioco, il Milan Futuro sale di tono nella ripresa e merita i tre punti: entra in campo Alessandro Bonomi e fa la differenza. Prima fa espellere Abdoul Hate Bane, poi, all’85’, in tap-in firma il gol del successo rossonero. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati e la classifica aggiornata dopo la vittoria del Milan Futuro

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