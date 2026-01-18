Chievo-Milan Futuro, formazioni ufficiali: Oddo lancia Sardo dall'inizio

Torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: l'Under 23 rossonera è attesa da una trasferta molto difficile. Alle 18:00 la sfida contro il Chievo Verona guidato da Marco Didu. L'ex squadra di Serie A è una delle favorite per la promozione diretta in Serie C e sta giocando una buona stagione fino a questo momento. I gialloblù arrivano con 34 punti e sono secondi nel gruppo B della Serie D, a 5 punti dalla copolista Folgore. Ultima partita del Chievo lo 0-0 contro la Casatese. Il Milan Futuro di Oddo sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi: al momento i rossoneri sono quinti e arrivano dalla sconfitta interno contro il Pavia. Ecco le formazioni ufficiali di Chievo-Milan Futuro.