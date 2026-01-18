Chievo-Milan Futuro, formazioni ufficiali: Oddo lancia Sardo dall'inizio

Alle ore 18:00 si gioca Chievo-Milan Futuro, gara valida per la 20^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco le formazioni ufficiali
Torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: l'Under 23 rossonera è attesa da una trasferta molto difficile. Alle 18:00 la sfida contro il Chievo Verona guidato da Marco Didu. L'ex squadra di Serie A è una delle favorite per la promozione diretta in Serie C e sta giocando una buona stagione fino a questo momento. I gialloblù arrivano con 34 punti e sono secondi nel gruppo B della Serie D, a 5 punti dalla copolista Folgore. Ultima partita del Chievo lo 0-0 contro la Casatese. Il Milan Futuro di Oddo sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi: al momento i rossoneri sono quinti e arrivano dalla sconfitta interno contro il Pavia. Ecco le formazioni ufficiali di Chievo-Milan Futuro.
Milan Futuro, ecco le formazioni ufficiali contro il Chievo
—
CHIEVO VERONA: Tosi, Pisano, Sbampato, Uggè (C), Polenghi, Prandini, Jassey, Bortolussi, De Cerchio, Paloschi, D'Este. A disposizione: Costantino, Siega, Napoli, Campatelli, Trillò, Zuddas, Baschirotto, Napoletano, Turano. Allenatore: Marco Didu