Milan Futuro, ufficiale un altro rinnovo: si tratta di Cappelletti

Il classe 2007 ha iniziato questa stagione giocando con la Primavera, ma dopo tre partite (in cui ha messo a referto un assist), è stato 'promosso' al Milan Futuro. Fin dalla prima partita, Cappelletti si è imposto come titolare di Massimo Oddo, a suon di prestazioni caratterizzate da atletismo fuori dal comune e senso di appartenenza. Nelle 19 partite di Serie D, il terzino ha segnato 2 gol e servito 2 assist, confermando di partita in partita l'enorme crescita degli ultimi mesi.