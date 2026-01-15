Pianeta Milan
MILAN FUTURO

Milan Futuro, annunciato il prolungamento di contratto di Cappelletti: ecco il comunicato

Milan Futuro, ufficiale un altro rinnovo: si tratta di Cappelletti
Continua la progettazione di Milan Futuro. Annunciato nelle ultime ore il rinnovo di Mattia Cappelletti, terzino destro classe 2007 che si sta mettendo in mostra con Massimo Oddo
"AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Mattia Cappelletti. Il difensore, classe 2007 e da otto stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti". Queste le parole che si leggono nel comunicato ufficiale pubblicato dal club rossonero in cui viene annunciato il prolungamento di contratto del giovane terzino Mattia Cappelletti.

Nuovo rinnovo per il Milan Futuro

Prosegue, quindi, il lavoro del Milan nel rinforzare le solide basi del progetto Milan Futuro. Negli ultimi mesi, infatti, sono stati diversi i rinnovi e gli annunci legati alla seconda squadra rossonera.

Il classe 2007 ha iniziato questa stagione giocando con la Primavera, ma dopo tre partite (in cui ha messo a referto un assist), è stato 'promosso' al Milan Futuro. Fin dalla prima partita, Cappelletti si è imposto come titolare di Massimo Oddo, a suon di prestazioni caratterizzate da atletismo fuori dal comune e senso di appartenenza. Nelle 19 partite di Serie D, il terzino ha segnato 2 gol e servito 2 assist, confermando di partita in partita l'enorme crescita degli ultimi mesi.

