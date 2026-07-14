Balentien, Sala, Zeroli e non solo: ecco i primi convocati del Milan Futuro di Barquero

Dopo il primo giorno di raduno per la prima squadra del Milan, oggi a Milanello inizia la stagione 2026/27 anche per il Milan Futuro. Primo giorno di scuola per il nuovo allenatore Sergio Navarro Barquero e per il suo vice, il 39enne Roberto Robles Feijoo. Partita anche la preparazione del Milan Primavera, guidato sempre da mister Renna.

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La preparazione in Serie D e la lista ufficiale dei convocati di Barquero

I gioielli rossoneri e i dubbi sul futuro di Maximilian Ibrahimović

Il Milan Futuro lavorerà quotidianamente con sessioni mattutine per preparare il campionato dial via domenica 6 settembre. Ecco la lista dei convocati da mister Barquero (fonte sito ufficiale del Milan): Asanji, Balentien, Bonomi, Borsani, Cappelletti, Castiello, Catalano, Cissè M., Colombo, Di Siena, Eletu, Faccioli, Magrassi, Mancioppi, Menon, Minotti, Pagliei, Pandolfi, Perera, Piermarini, Plazzotta, Sala, Sardo, Sia, Vladimirov,, Zukić.Giocatori molto interessanti presenti in questa lista che onestamente c'entrano poco con il campionato di Serie D: Zeroli ha giocato degli ottimi playoff di Serie B con la Juve Stabia. Balentien ha dimostrato di avere tantissimo talento, così come Sardo e il centrocampista Sala, forse pronti già per un prestito, magari in Serie B. Stesso discorso per Sia, attaccante già pronto per un palcoscenico più grande.

C'è anche Vos, che resta uno dei più grandi misteri del mercato rossonero recente: vedremo se il lavoro dell'allenatore Barquero riuscirà ad esaltarlo. In questa lista manca Maximilian Ibrahimović: l'attaccante è tornato dopo il prestito all'Ajax. Vedremo quale sarà il suo futuro.