Habemus allenatore: dopo che le strade si sono separate tra mister Massimo Oddo ed il Milan, il Club ha deciso di affidare la panchina di Milan Futuro ad un allenatore straniero, fuori dai consueti radar di Milanello: si tratta di Sergio Navarro Barquero, un allenatore spagnolo con una grande esperienza nella formazione dei giovani calciatori.

La carriera di Barquero

Il suo curriculum parla chiaro e va proprio nella direzione ricercata: da oltre 15 anni lavora quasi esclusivamente in settori giovanili, ricoprendo ruoli tecnici in varie delle migliori academy spagnole.

Il suo percorso inizia dal CD Castellón, dove ha allenato fino ad arrivare alla squadra B. Da lì, arriva la chiamata del Villarreal, non a caso uno dei club più rinomati per la valorizzazione dei giovani, dove ricopre il ruolo di coordinatore del settore giovanile, contribuendo all'organizzazione dell'intera area tecnica con attenzione alla metodologia. La sua carriera prosegue al Levante, dove entra nello staff tecnico della prima squadra, mentre l'ultima tappa spagnola, la più prestigiosa, è nei Paesi Baschi: diventa infatti dal 2022 al 2025 l'Academy Manager di Lezama, il centro sportivo dell'Athletic Bilbao considerato, notoriamente, uno dei migliori al mondo in termini di sviluppo dei giovani talenti. Lì, ha avuto la possibilità di coordinare l'intero settore giovanile, accrescendo ulteriormente la propria esperienza nel campo dei giovani calciatori in divenire.

Fuori dalla sua Spagna, l'allenatore andaluso ha allenato anche Club di prima serie in giro per l'Europa: prima il Karpaty Lviv, in Ucraina, mentre nella stagione appena conclusa ha guidato il Debrecen in Ungheria.

Perché il Milan ha scelto proprio lui

La scelta del Milan non è casuale. Per guidare il Milan Futuro la società cercava un profilo con una fortesembra rispondere perfettamente a questo identikit.

I suoi punti di forza non possono che tornare utili allo sviluppo dei talenti rossoneri: per oltre 15 anni ha lavorato nella formazione dei giovani calciatori, con una grande attenzione alla costruzione di un'identità di gioco e con una metodologia basata sullo sviluppo individuale e sulla valorizzazione delle qualità di ogni giocatore, non solo tecniche-tattiche ma anche umane, con una forte attenzione per l'aspetto educativo e caratteriale del ragazzo.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le sue esperienze più "dirigenziali" gli hanno permesso di sviluppare conoscenze e abilità nella coordinazione con allenatori, staff e aree importanti come performance, scouting e analisi dati, rendendo più semplice ile maturando inoltre una forte visione internazionale, sempre grazie alle esperienze di alto livello presenti nel suo curriculum.

Insomma, un allenatore con una grande esperienza nella costruzione di percorsi per la crescita dei giovani calciatori, con una particolare attenzione alla valorizzazione dei talenti e con una preparazione metodologica e tecnica appresa dalle più grandi scuole di calcio del panorama spagnolo.

Basandoci sul suo curriculum, non può che far sperare in un futuro migliore per il Milan Futuro, ma solo il tempo ci restituirà un bilancio reale sul suo apporto al mondo rossonero.