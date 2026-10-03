Il Milan continua a seguire la propria linea verde e ad investire sui giovani del proprio settore giovanile, blindando un altro talento in prospettiva. Il club rossonero ha, infatti, ufficializzato la firma del primo contratto da professionista per Mattia Zaramella.

Milan, Zaramella rinnova!

"AC Milan comunica che Mattia Zaramella ha firmato il suo primo contratto da professionista. L’attaccante, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. "

Attaccante classe 2008, Zaramella proseguirà il suo percorso all'interno del progetto della squadra pensata dal club per accompagnare i giovani del vivaio verso il mondo del calcio professionistico. A rendere ufficiale l'accordo è stato lo stesso club attraverso una comunicazione pubblicata sui propri canali social.

Il giovane attaccante farà dunque parte del progetto Milan Futuro. Un ulteriore passo nel percorso di Zaramella, che ora avrà l'opportunità di confrontarsi con il calcio dei grandi e continuare a maturare sotto il profilo tecnico ma soprattutto professionale.

La firma rappresenta anche un grandissimo segnale della volontà del Milan di valorizzare i propri giovani e accompagnarli verso il salto in prima squadra, come successo con Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Cristian Comotto.