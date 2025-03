Milan Futuro, vittoria pesante: ora il destino è nelle mani degli avversari

Il Milan Futuro batte il Campobasso per 3-2 e conquista tre punti fondamentali, balzando momentaneamente al terzultimo posto in classifica. Un successo che alimenta le speranze di salvezza, ma che resta in bilico in attesa delle sfide di Sestri Levante e Legnago, decisive per delineare il quadro della lotta per non retrocedere.