Milan Futuro, cambia il calendario dei giovani rossoneri a causa della Viareggio Cup: ecco le nuove date
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La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato una importante modifica al calendario della Serie D in concomitanza con la Viareggio Cup 2027, in programma dal 22 febbraio all'8 marzo 2027. La variazione è stata necessaria per permettere alla rappresentativa di Serie D di partecipare al torneo giovanile, ma le modifiche hanno interessato anche l'ambiente Milan.
Milan Futuro, novità in arrivoIl Dipartimento interregionale perciò ha deciso di spostare alcune giornate del campionato, in particolare il turno previsto per il 7 marzo è stato anticipato al 21 febbraio. Per quanto riguarda il Milan Futuro, la modifica comporta due variazioni alquanto importanti: la sfida contro il Chievo Verona, inizialmente prevista in un'altra data, verrà giocata il 28 febbraio mentre la gara contro il Club Milano è stata fissata per il 7 marzo. Ecco il nuovo calendario delle giornate interessate
- domenica 21/2/2027 riposo;
- domenica 28/2/2027 25° giornata;
- domenica 7/3/2027 26° giornata.
Il campionato di Serie D quindi si fermerà il 21 febbraio per poi riprendere la settimana successiva con la 25ª giornata: la modifica accompagnerà lo svolgimento della Viareggio Cup.
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