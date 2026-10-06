Milan Futuro, Pandolfi: "Abbiamo fatto una grandissima partita restando uniti"

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato una importante modifica al calendario della Serie D in concomitanza con la Viareggio Cup 2027, in programma dal 22 febbraio all'8 marzo 2027. La variazione è stata necessaria per permettere alla rappresentativa di Serie D di partecipare al torneo giovanile, ma le modifiche hanno interessato anche l'ambiente Milan.

Milan Futuro, novità in arrivo

domenica 21/2/2027 riposo;

domenica 28/2/2027 25° giornata;

domenica 7/3/2027 26° giornata.

Il Dipartimento interregionale perciò ha deciso di spostare alcune giornate del campionato, in particolare il turno previsto per ilè stato anticipato alPer quanto riguarda illa modifica comporta due variazioni alquanto importanti: la sfida contro ilinizialmente prevista in un'altra data,mentre la gara contro ilè stata fissata per. Ecco il

Il campionato di Serie D quindi si fermerà il 21 febbraio per poi riprendere la settimana successiva con la 25ª giornata: la modifica accompagnerà lo svolgimento della Viareggio Cup.