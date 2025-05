Il Milan Futuro e la Serie D, nessun esodo di giocatori: contratti blindati

Nonostante la dolorosa retrocessione del Milan Futuro in Serie D, non si prospetta un esodo di massa di giovani talenti

Nonostante la dolorosa retrocessione del Milan Futuro in Serie D, non si prospetta un esodo di massa di giovani talenti . Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la discesa nel campionato dilettantistico non avrà alcun effetto automatico sui contratti dei calciatori rossoneri.

Milan Futuro retrocesso, ma il club non perde i suoi gioielli: la situazione contrattuale

La peculiarità delle seconde squadre, come quella del Milan, risiede nel loro legame formale con la Lega di Serie A, anche quando militano in categorie inferiori come la Serie B, C o, appunto, la Serie D. Questa affiliazione fa sì che i giocatori rimangano tesserati come professionisti per la massima lega italiana.