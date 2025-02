Il Milan Futuro cambia allenatore: Oddo subentra a Bonera, ma il progetto resta invariato

A sole dieci giornate dalla fine del campionato di Serie C, il Milan Futuro ha deciso di cambiare allenatore: out Bonera, in Oddo

Alessia Scataglini 26 febbraio 2025 (modifica il 26 febbraio 2025 | 17:16)

A sole dieci giornate dalla conclusione del campionato di Serie C, girone B, il Milan Futuro ha deciso di cambiare allenatore. Daniele Bonera è stato esonerato, nonostante il mercato invernale e gli sforzi per risollevare le sorti della squadra, che non è riuscita a lasciare la zona bassa della classifica. Al suo posto è arrivato Massimo Oddo, ex rossonero con un buon curriculum da allenatore in Serie C, B e A, pronto a guidare la squadra in questo delicato finale di stagione.

Il progetto resta invariato — Nonostante il cambio di panchina, la società ha ribadito l’intenzione di proseguire con il programma di Milan Futuro. Il progetto di sviluppo dei giovani talenti non cambia, con l’obiettivo di costruire una squadra solida per il futuro. La salvezza resta la priorità immediata: attualmente, il Milan Futuro è a 8 punti dalla zona salvezza, ma la fiducia nella riuscita del progetto è ancora alta. Non mancano segnali positivi, con diversi giovani talenti già entrati stabilmente in prima squadra, come Alex Jimenez, Francesco Camarda e Davide Bartesaghi, e altri come Liberali, Zeroli (ora al Monza) e Omoregbe che hanno avuto l'opportunità di giocare.