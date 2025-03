Camarda: gol e prestazione da protagonista col Milan Futuro

L'ultima volta che Camarda era andato a segno risaliva al 23 febbraio, quando aveva segnato contro il Pescara, portando il Milan Futuro in vantaggio in una partita che, purtroppo, si è conclusa con una sconfitta per 3-2, come è accaduto in altre occasioni nel corso della stagione. Un altro gol significativo era stato segnato il 1° settembre 2024, contro il Carpi, quando il giovane attaccante trasformò un rigore che fissò il punteggio sull’1-1, regalandosi così il primato come primo marcatore della squadra rossonera Under 23 in Serie C.