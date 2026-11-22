Cardinale da Milanello: "Pronto per il mercato di gennaio, stiamo lavorando molto"

Il Milan Femminile conquista tre punti molto importanti nell'ottava giornata di campionato, superando il Sassuolo grazie al 3-2 inflitto. Le rossonere di Bakker riescono ad imporsi in una sfida molto combattuta, mettendo al sicuro il risultato grazie a un primo tempo particolarmente prolifico e positivo.

Milan Femminile, che vittoria

La partita si sblocca il nono minuto di gioco con Grimshaw, che porta avanti le padrone di casa. La risposta delperò, non tarda ad arrivare: appena due minuti dopofirma il pareggio. Ilreagisce e trova nuovamente la via del gol, sempre con Grimshaw, autrice di una splendida doppietta. Al 27esimo minuto arriva anche il tris firmato da

Il Sassuolo, però, non si arrende e accorcia le distanze grazie al gol di Caiazzo, mantenendo aperta la partita sul 3-2. Nella ripresa non ci sono altre reti e le rossonere riescono a difendere il vantaggio fino alla triplice fischio in modo egregio, conquistando così una vittoria preziosa d chiudendo l'ottava giornata con un successo davanti al proprio pubblico.

Con questa vittoria, le rossonere si fermano al 6 posto a quota 10 punti, a soli 3 lunghezze dal 4 posto, occupato dalla Fiorentina, ferma a quota 13.