Serie A Femminile: Milan pronto a ospitare la Fiorentina, Bakker punta al successo

QUI FIORENTINA

La Fiorentina ha perso 2-0 contro la Roma nell'ultima giornata, dopo aver battuto in serie Juventus e Inter. La formazione viola cercherà dunque di riscattarsi in questa sfida. Nonostante il recente passo falso, la squadra di coach de la Fuente ha sempre mostrato buone prestazioni. La viola, che quest'anno ha disputato la Women's Champions League e anche la Finale di Supercoppa Italiana (persa sempre contro la Roma), si presenta alla sfida con un quarto posto da difendere. La sfida contro le rossonere sarà un banco di prova importante per valutare le ambizioni di entrambe le squadre in questo finale di stagione.

Alla vigilia ha parlato Emma Severini: "L'obiettivo rimane quello di conquistare un posto in Champions League e per farlo dobbiamo battere il Milan. Loro sono una squadra in crescita, giocano molto bene con una proposta importante e sarà una partita molto difficile".

PRE-PARTITA

Il Milan ha perso solo una delle ultime nove partite di Serie A (4V, 4N), dopo aver rimediato quattro sconfitte nelle sette precedenti (1V, 2N). In aggiunta, le rossonere hanno conquistato il 65% dei loro punti in questo campionato in casa (20 su 31) e solo la Roma (68%) vanta una percentuale più alta in gare interne.

Il Milan non ha perso nessuna delle prime quattro sfide di post season in questa Serie A (1V, 3N) e potrebbe diventare solo la seconda formazione a non rimediare nemmeno una sconfitta nelle prime cinque partite stagionali in poule scudetto nel torneo, dopo la Roma, che ci è riuscita sia nel 2022/23 (5V) che nel 2023/24 (4V, 1N).

Il Milan è, in percentuale, sia una delle due formazioni che hanno segnato più gol su palla inattiva in questa Serie A (36% come il Napoli – 12 su 33) sia una di quelle che ne hanno subiti meno da fermo nel torneo: 21% come il Como – sette su 34 per entrambe. In termini assoluti è invece la Fiorentina la squadra che ne ha concessi meno da queste situazioni di gioco: sei.

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA IN TV

In Italia, la partita sarà visibile in diretta su DAZN. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove dal giorno seguente sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE

Affidata a Fabrizio Ramondino di Palermo la direzione di gara. Ad assisterlo Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Luca Marucci di Rossano; quarto ufficiale Federico Bruschi di Ferrara.

Doppio appuntamento nella 6ª giornata di Serie A Femminile (Poule Scudetto): sabato 12 aprile alle 15.00 Milan-Fiorentina e domenica 13 alle 11.30 Roma-Juventus.