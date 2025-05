Roma-Milan: rossonere indomabili, rimonta epica da 3-0 a 3-3, il commento

Al Tre Fontane va in scena una partita dai ritmi altissimi e ricca di colpi di scena. La Roma parte fortissimo e mette subito alle corde un Milan troppo timido e impreciso. Le giallorosse sbloccano il match con Giacinti, brava a farsi trovare pronta sul secondo palo per spingere in rete un pallone vagante. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio: un ingenuo tocco di mano in area di Koivisto regala un calcio di rigore alla Roma, trasformato con freddezza da Manuela Giugliano, che spiazza Giuliani e infila nell’angolino. Il Milan accusa il colpo e non riesce a reagire, mentre la Roma continua a spingere e trova il tris con una splendida azione in contropiede: Giacinti serve al centro Kuhl, che controlla e piazza con precisione per il 3-0.