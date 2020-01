Orobica-Milan Femminile 0-1: la decide Conc nel finale

MILAN FEMMINILE – Novanta minuti di assedio e rete solo nel finale per le rossonere di Maurizio Ganz che a Bergamo ottengono un’altra importante vittoria. Un palo di Sandra Zigic, poi fuori per infortunio, un rigore netto non dato per un fallo di mano e la rete di Dominika Conc che salva le rossonere dalla brutta figura contro il fanalino di coda del campionato. Contro l’Orobica Bergamo, il Milan ottiene il successo solo nel finale al termine di una gara a senso unico che non ha mai visto impegnata il portiere rossonero Maria Korenciova. Tre punti importanti che danno la possibilità alle rossonere di accorciare nuovamente in ottica secondo posto in classifica. Ecco le parole di Giacinti pronunciate ieri>>>

