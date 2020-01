Milan Femminile, Giacinti: “Obiettivo Champions. Mi ispiro a Morata”

MILAN FEMMINILE – Valentina Giacinti, attaccante e capitano del Milan Femminile, ha parlato così a ‘Leggo’ dei suoi obiettivi stagionali e della squadra rossonera: “Noi ci stiamo impegnando per arrivare il più in alto possibile. Conquistare un posto in Champions League ci piacerebbe moltissimo. Scudetto? Indubbiamente la Juventus è la squadra con più potenziale. Lavorano insieme da tre anni e hanno acquisito giocatrici di alto livello. Lo Scudetto è il loro obiettivo. Noi, come Milan, proveremo a darle fastidio. A chi mi ispiro? Mi è sempre piaciuto moltissimo Morata. Poi, sicuramente, mi piacciono i centravanti tipo Icardi e Higuain“. Ecco, invece, le parole della numero 9 rilasciate ieri all’evento Adidas tenutosi a Milano>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android