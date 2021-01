Supercoppa Italiana Femminile: Fiorentina-Milan 2-1, rossonere eliminate

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Dopo un buon primo tempo con il gol di Valentina Giacinti dopo appena 6 minuti, le rossonere di Maurizio Ganz vengono sconfitte nella seconda metà di gara dalla Fiorentina con le reti di Kim e Quinn. Non una delle migliori prestazioni per il Milan Femminile, che viene eliminata dalla Supercoppa Italiana, con la squadra toscana che si giocherà la finale domenica contro la Juventus (ha eliminato 2-1 la Roma ai supplementari). Secondo insuccesso stagionale per le rossonere dopo quello contro la Juve in campionato.

