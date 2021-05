Serie A Femminile – Roma-Milan 0-0: pari a reti bianche al ‘Tre Fontane”

Pareggio tra Roma e Milan nella gara della 19^ giornata della Serie A Femminile. Le due squadre si sfideranno anche in finale di Coppa Italia

di Giovanni Picchi

"L’equilibrio la fa da padrone al 'Tre Fontane': Roma-Milan della 19^ giornata della Serie A Femminile finisce 0-0. Piccolo passo verso la Champions League: verosimilmente tutto si deciderà nello scontro diretto con il Sassuolo.

"CONTINUITÀ - La banda di mister Ganz lascia il Duomo per approdare al Colosseo. Passando per strade storiche, opere di imperatori passati e resti di razzie di popoli di barbari, il pullman delle rossonere giunge al Tre Fontane, dove ad aspettarlo ci sono già pronte le giocatrici della Roma ed un cielo limpido. La calma prima della tempesta. Ormai è chiaro, il tecnico friulano ha scelto il gruppo dei titolari per questo finale di stagione, e decide di puntare sulle solite sicurezze. Che finora dal punto di vista realizzativo hanno dato garanzie, invece la difesa rossonera ha dimostrato delle fragilità non indifferenti. Ripetiamo, almeno fino ad ora.

"LA PARTITA - Con perfetto orario, il direttore di gara fischia. Si apre il sipario: che Roma-Milan abbia inizio! Dopo 2 minuti ci pensa l’ex di turno, Manuela Giugliano, a scaldare i guanti di Korenciova: la slovacca in presa sicura. Seconda opportunità per la Roma al 14’, è di nuovo Giugliano vs Korenciova: stavolta intervento meno semplice per il portierone rossonero, che smanaccia in angolo.

"Inizio complicato per Giacinti e compagne: al 17’ Serurini svetta a colpo sicuro, ma il Milan in porta ha una donna-gatto, che salva la squadra con un intervento clamoroso. Per usare un eufemismo, Ganz non è contento. Il Diavolo piano piano entra in partita, ed al 32’ si rende pericolosissimo. Riceve palla la maga spagnola con l’87 sulla schiena: Boquete si coordina e a colpo sicuro lascia partire il destro dell’1-0. Anzi no, Ceasar è strepitosa e devia la conclusione sulla traversa, che rigetta il pallone fuori. Miracolo, Milan anche sfortunato.

"A 2’ dal termine, ancora rossonere vicine al vantaggio: cross di Boquete per Tucceri, Bernauer si immola e con il corpo neutralizza il violento mancino dell’esterno italiano. Il primo tempo si conclude sullo 0-0. Match acceso ma senza reti. Il secondo tempo è bloccato, i cambi di Ganz non incidono. Le squadre, a differenza della prima frazione, sono rientrate dagli spogliatoi più con la paura di perdere che con la voglia di vincere.

"Ci prova Lazaro con un pallonetto, ma spedisce alto. Al 67’ Tucceri viene di nuovo fermata da Bernauer. Al 71’ Vitale accoglie il traversone di Hasegawa, ma di testa manda alto. La partita si spegne ed il punteggio non si sblocca. Al 92’ l’arbitro fischia la fine. Cala il sipario!

CHAMPIONS E COPPA - Il Sassuolo, nel frattempo, ha stravinto per 4-0 a Verona sull'Hellas, portandosi a -6 con 3 giornate da giocare. Verosimilmente, tutto si deciderà nello scontro diretto fissato per il 16 maggio. Il 30 maggio a Reggio Emilia, poi, il Diavolo si giocherà la finale della Coppa Italia contro la Roma. Per alzare il trofeo, però, servirà un piglio diverso rispetto alla gara del 'Tre Fontane'.