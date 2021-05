Milan, i tifosi chiedono chiarezza a Donnarumma: lui va via in lacrime

Ieri confronto tra Gigio Donnarumma e gli ultras del Milan: gli hanno chiesto di non giocare contro la Juve se prima non rinnova il contratto

Rischia di scoppiare una bomba, in casa Milan, in merito la situazione di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma. Se, infatti, i rossoneri possono sorridere, sul campo, grazie alla vittoria per 2-0 a 'San Siro' contro il Benevento, fuori dal terreno di gioco le acque restano piuttosto agitate.

Ciò che turba il Milan? Il futuro dei giocatori con il contratto in scadenza il 30 giugno. In particolare Donnarumma. Come ricordato dall'edizione online del 'Corriere della Sera', infatti, il suo procuratore, Mino Raiola, chiede un ingaggio non inferiore a 10 milioni di euro netti a stagione per prolungare l'accordo con il Diavolo.

Il Milan, finora, tra parte fissa e bonus, non si è spinto oltre gli 8. E non ha intenzione di alzare la posta in palio. Dietro Raiola e Donnarumma ci sarebbe la Juventus, pronta a piombare sul numero 99 rossonero una volta che si sarà svincolato a costo zero e ad accontentare le richieste dell'agente.

Non è stato, dunque, casuale che ieri pomeriggio, a Milanello, una delegazione della Curva Sud abbia chiesto di incontrare privatamente il portiere. Donnarumma, pur restio ad affrontare il gruppo di ultras, alla fine si è sottoposto al confronto. I tifosi avrebbero chiesto a Gigio chiarezza sul futuro.

Avanzando anche una clamorosa richiesta: in caso di mancato rinnovo del contratto in settimana, evitare di giocare all'Allianz Stadium contro la Juventus, rivale del Milan per la corsa ad un posto in Champions League ed avversaria di domenica prossima. Una promessa che, evidentemente, Donnarumma non si è sentito di stringere, nonostante la pressione dei tifosi.

Donnarumma ha però detto ai tifosi del Milan di non aver ancora firmato nulla con nessuno e che sarà lui a decidere il suo futuro. Secondo alcune indiscrezioni, ha riferito 'corriere.it', Donnarumma sarebbe andato via in lacrime dall'incontro: si è sentito 'costretto' dal club ad accettare il confronto.

Una pressione, ulteriore, che, sicuramente, il giovane estremo difensore del Milan avrebbe voluto evitare ... Intanto, sul mercato, il Milan individua il sostituto di Romagnoli >>>