Serie A femminile – Lunedì arriverà la decisione per l’eventuale ripresa

ULTIME NEWS – Come riportato dall’Ansa, la decisione finale per la ripresa della Serie A femminile, verrà presa nella giornata di lunedì.

Ludovica Mantovani, Presidente della divisione del calcio femminile italiano, ha dichiarato: “Durante la lunga assemblea, durata più di 4 ore, ci siamo confrontati e abbiamo ascoltato la posizione delle 12 società, che risultano estremamente articolate e differenti tra loro. La Federazione, consapevole delle difficoltà, ha confermato il proprio impegno e un supporto concreto ai club. Stiamo valutando se ci sono le condizioni per ripartire in sicurezza”. Lunedì 8 giugno alle ore 12.00, ci sarà il consiglio federale definitivo per stabilire il futuro della Serie A femminile.

