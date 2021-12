Serie A Femminile, Juventus-Milan: le formazioni ufficiali / News

Alle ore 15 scenderanno in campo Juventus e Milan per la partita valida per l'11^ giornata della Serie A Femminile. Le formazioni

Renato Panno

Alle ore 15 scenderanno in campo Juventus e Milan per la partita valida per l'11^ giornata della Serie A Femminile. Ecco le formazioni ufficiali scelte di Joe Montemurro e Maurizio Ganz.

JUVENTUS (4-2-3-1): Peyraud; Hyyrynen, Lenzini, Salvai, Boattin; Caruso, Pedersen; Bonfantini, Girelli, Bonansea; Staskova.

MILAN (3-4-2-1): Giuliani; Arnadottir, Agard, Fusetti; Thrige, Adami, Jane, Bergamaschi; Thomas, Stapelfeldt; Giacinti. Allenatore: Ganz.