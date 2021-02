San Marino Femminile, Kunisawa: “Il Milan mi ha impressionato, è un top team”

Kunisawa sul Milan Femminile e sulla connazionale Hasegawa

Shino Kunisawa, centrocampista della San Marino Academy, ha parlato della prossima sfida contro il Milan Femminile e non solo. Le dichiarazioni ai microfoni di 'newsrimini.it': "Ho visto il Milan nella sfida di Coppa Italia con il Sassuolo; devo dire che mi hanno impressionato, ma eravamo già consapevoli del loro potenziale. Giocano piuttosto bene, con un 3-5-2 che mette sotto pressione le corsie laterali. Inoltre parliamo di un top team, in grado di ingaggiare le migliori calciatrici del panorama italiano e internazionale, tutte o quasi protagoniste nelle rispettive nazionali. Dovremo giocare di squadra e dovremo aiutarci quanto più in campo, senza ragionare in termini individuali. Sacrificio e collettivo saranno le armi migliori per fronteggiare una squadra in corsa per il titolo, peraltro a domicilio. Il Milan ha preso la mia connazionale Yui Hasegawa? Attualmente è con ogni probabilità la calciatrice giapponese dotata delle migliori qualità tecniche, non vedo l'ora di poterla incontrare in campo. È una centrocampista di talento, in grado di giocare bene con entrambi i piedi e che sopperisce ad un fisico esile con il grande talento di cui dispone".