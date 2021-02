Calciomercato Milan – Un obiettivo non rinnova: pronto l’assalto / News

Belotti non rinnova, le ultime in ottica calciomercato del Milan

Ancora un anno e mezzo di contratto per Andrea Belotti con il Torino, squadra di cui è capitano. Poi, in teoria, sarà libero di firmare con qualsiasi altra squadra a parametro zero. Una soluzione che, ovviamente, l’attaccante classe 1993 non vorrebbe adottare. Belotti è arrivato in granata poco più che ventenne ed è molto legato al Toro, ma è anche vero che finora i granata hanno sempre fatto ostruzione a una cessione e il Gallo non ha mai fatto pressione, ma la situazione potrebbe essere cambiata.

Il Torino non compete più per posizioni europee e Belotti è invece maturato molto e vorrebbe fare un salto importante per la propria carriera. Ecco perché sembra intenzionato a non rinnovare o, se lo farà, dovrà farlo a condizioni molto vantaggiose per lui. Il tutto, ovviamente, dovrà essere deciso entro l’estate, in modo da evitare che poi a gennaio possa essere svalutato o possa firmare a zero. Ciò significa che o sarà rinnovo o sarà cessione in estate.

Il rinnovo, al momento, come detto è molto difficile. Belotti è molto richiesto e probabilmente è consapevole di essere di tutt'altro livello rispetto al resto della rosa. In Premier League sono ancora tantissime le squadre che lo richiedono. Ma attenzione sempre al Milan. I rossoneri devono iniziare a pensare al dopo Zlatan Ibrahimovic e già dal prossimo anno vorrebbero affiancare l'erede allo svedese classe 1981. Belotti è da sempre milanista e gradirebbe la soluzione. Ovviamente il prezzo sarebbe molto inferiore rispetto ai 100 milioni di clausola sempre richiesti dal Torino. Anche il club rossonero è molto attento alla situazione di Belotti e lo reputa un profilo decisamente valido. Il futuro del Gallo, dunque, potrebbe essere rossonero.