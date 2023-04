Poule Scudetto, Roma-Milan 3-1: rossonere surclassate dalle giallorosse

Il Milan femminile ha meritatamente perso al 'Tre Fontane' contro la Roma: le giallorosse hanno annientato il Diavolo vincendo 3-1

Enrico Ianuario

Questo pomeriggio è andato in scena il match del campionato di Serie A Femminile tra Roma e Milan. Al' Tre Fontane' le giallorosse hanno surclassato le rossonere 3-1 grazie ai gol di Linari, Glionna e Haavi, mentre di Vigilucci la rete del momentaneo pareggio. Non c'è stata gara, in quanto la squadra allenata da Spugna ha letteralmente dominato quella di Ganz.

La Roma è partita subito forte andando in vantaggio al settimo minuto di gioco con Linari, brava ad approfittarne della dormita generale della difesa rossonera in occasione di un calcio d'angolo. Giallorosse padrone assolute del campo, tanto che tengono in mano il pallino del gioco per tutto il primo tempo. Al 29esimo, doppia occasione da gol per la Roma. Gran palla di Giacinti che premia il taglio di Glionna, la quale opta per uno scavetto che supera Giuliani: intervento provvidenziale di Thrige che però serve involontariamente Haavi. La calciatrice giallorossa rientra sul destro e per poco non insaccava la sfera alla sinistra di Giuliani. Reazione del Milan due minuti più tardi: cross di Soffia per la testa di Dubcova, ma è attenta Ceasar che blocca la sfera. Al 42esimo accade l'impensabile, ovvero il gol del pareggio milanista. Cross dalla destra di Dubcova, colpo di testa di Soffia respinto da Ceasar ma Vigilucci insacca di tap in! Il primo tempo si conclude con questa rete.

In realtà dura poco il pareggio, in quanto al 49esimo la Roma passa nuovamente avanti grazie ad uno strepitoso gol realizzato su calcio di punizione da parte di Glionna. Come nel primo tempo, anche nel secondo la squadra di Spugna domina il campo e trova la rete del 3-1 al 60esimo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Linari fa una sponda perfetta di testa per la norvegese che dal limite dell'area stoppa bene il pallone e insacca la sfera sotto al sette alla destra di Giuliani. In campo c'è solo una squadra ed è quella allenata da Spugna. Dopo il terzo gol la Roma gestisce il doppio vantaggio, mentre il Milan non dà segnali di vita. Anzi, all'83esimo le giallorosse sfiorano la quarta rete con Serturini che, dopo aver puntato Thrige, ha calciato dal limite dell'area, ma Giuliani non si è fatta sorprendere. Girandola di cambi da una parte e dall'altra, con la gara che va verso le battute finali. Poco prima del triplice fischio c'è anche gloria per Ceasar che si esalta in un doppio intervento prima su un colpo di testa di Piemonte, poi nega il tap in vincente a Vigilucci. Roma che porta a casa meritatamente i tre punti, mentre Ganz dovrà lavorare molto dopo la brutta prestazione di oggi delle sue ragazze.

Classifica Poule Scudetto — Roma 54

Juventus 46

Inter 35

Milan 35

Fiorentina 35