Milan, Giacinti: “Entusiasta di indossare la nuova maglia” | News

Il Milan ha ufficialmente presentato la nuova maglia rossonera per la stagione 2021-22. Valentina Giacinti, capitano del Milan femminile, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni: "Sono davvero entusiasta di indossare questo kit in campo per la prima volta nella nostra prossima partita. Amo il design, moderno ma tradizionale, e il modo in cui è stato influenzato dalla città di Milano".