Calciomercato Milan – Diavolo in Champions: le mosse di Maldini | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: la Gazzetta dello Sport fa il punto sulle strategie di Maldini in caso di qualificazione Champions

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Mancano ancora tre partite al termine della stagione, ma è chiaro che la vittoria di Torino contro la Juventus avvicina la squadra di Stefano Pioli al traguardo. Arrivare tra i primi quattro cambierebbe le prospettive sia per il presente e sia soprattutto per il futuro.

In primo piano ovviamente la questione Donnarumma. Il portiere vuole restare al Milan: con la Juventus fuori dalla Champions difficilmente potrebbe fare l'offerta per lasciare il Diavolo. Difficile pensare che Agnelli possa proporre più di 8 milioni, cifra offerta da Maldini. E soprattutto, senza Champions, la Juventus perderebbe sicuramente appeal. C'è ancora diversa strada da fare, ma il Milan e Raiola parleranno nuovamente a fine campionato: si va verso il prolungamento di uno-due anni.

Altra questione molto importante è il riscatto di Fikayo Tomori, che è stato uno dei migliori contro la Juventus. Con la qualificazione in Champions League dovrebbe essere riscattato, anche perchè, nelle casse della società rossonera, dovrebbero entrare tra i 50 e i 60 milioni di euro. Nella prossima stagione serviranno almeno tre centrali di ruolo, e dunque l'ipotesi di una cessione di Alessio Romagnoli non è contemplata. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, ma al momento il rinnovo non è un priorità per la società.

Poi ci sarà anche da discutere del prolungamento di Stefano Pioli. La sua conferma era già scontata prima, figuriamoci adesso. Al momento però non è una priorità, visto che tutto l'ambiente è concentrato sulla qualificazione in Champions League. Un ultimo obiettivo, ma non meno importante, è quello di acquistare un vice di ZlatanIbrahimovic: Vlahovicè favorito su Scamacca, ma non è escluso che spunti un nome nuovo nelle prossime settimane. A proposito del calciomercato del Milan: Pioli si è sbilanciato sul futuro di un giocatore