Milan Femminile, Thomas: “Non vedo l’ora di giocare la Champions”

Lindsey Thomas, nuova calciatrice del Milan Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club. Le dichiarazioni: "Sono contenta di aver fatto questa scelta, non vedo l'ora di iniziare. Le prime persone che ho chiamato dopo questa scelta sono state mia mamma, mia nonna e mia zia, cioè le tre persone più importanti della mia vita. Sono contenta di arrivare in una grande società che seguo molto da quando è entrata nel calcio femminile. E' un grande progetto, non vedo l'ora di scoprire una nuova competizione come la Champions League con la maglia rossonera".