Milan femminile, Spinelli saluta: “Un onore indossare la maglia rossonera”

Giorgia Spinelli ha pubblicato un post su Instagram in cui ha salutato il il Milan femminile. Ecco cosa ha scritto: "Ricordo il giorno che sono arrivata come se fosse oggi, è passato solo un anno, ma sembra molto di più, con te ho vissuto momenti difficili, esperienze stupende, giornate uniche e ho conosciuto persone speciali che rimarranno per sempre nel mio cuore! Sono sempre scesa in campo dando il 100% per te, perché un club prestigioso merita questo! Anche quando le cose non andavano per il verso giusto non ho mai mollato e mi sono fatta trovare pronta nel momento del bisogno! Chi si dimenticherà mai di quella serata magica a San Siro con gli occhi che brillavano, quel Goal a Firenze sommersa dall'abbraccio delle mie compagne e quella corsa verso il centrocampo per festeggiare un traguardo storico… la qualificazione alla prossima CHAMPIONS LEAGUE! Mi hai insegnato tanto! Mi hai reso felice e orgogliosa di indossare la maglia rossonera, è stato un onore e un privilegio! Grazie davvero a tutti, allo staff e alle mie compagne di squadra, senza dimenticare i nostri tifosi che ci hanno sempre supportato e seguito nonostante il periodo difficile. Ora è arrivato il momento di salutarci e pensare al mio futuro!! Per il mio bene e per continuare a crescere ho deciso di partire e iniziare una nuova avventura, una nuova entusiasmante sfida! In bocca al lupo per la prossima stagione!".