Milan femminile, sospesa la Serie A: piazzamento deciso dall’algoritmo

MILAN NEWS – Il Consiglio Federale della Figc, riunitosi nella giornata di oggi a Roma, ha deciso di sospendere il campionato femminile di Serie A. Lo scudetto non è stato assegnato, ma la Juventus è prima e andrà in Champions League, mentre Orobica e Tavagnacco retrocedono in Serie B, con il Napoli promosso in A.

E il Milan? La squadra di Maurizio Ganz conclude la stagione al terzo posto nonostante sia a pari punti con la Fiorentina. Il motivo? L'algoritmo. In base infatti ad alcuni parametri legati alla media dei punti fatti in casa e fuori casa, moltiplicato per il residuo delle gare, la viola risulta meglio piazzata rispetto alla rossonere, che dunque non andranno in Champions League, così come è successo nella scorsa stagione con Carolina Morace.