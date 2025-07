Calciomercato Milan, rossoneri defilati per Jackson? Le ultime

Calciomercato, Milan-Jackson, affare in stand-by: per Romano, il Chelsea chiede troppo

Tuttavia, un'operazione con il Milan appare al momento in stand-by. Secondo il noto esperto di mercato, le richieste economiche per Jackson sono considerate troppo elevate per le casse rossonere, che non avrebbero alcuna intenzione di procedere a tali cifre. La trattativa con il Diavolo è dunque, per il momento, sospesa.