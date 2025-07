Calciomercato Milan: il retroscena legato a Lucca, un affare sfumato

Il Napoli ha così bruciato la concorrenza di due dirette rivali come Atalanta e Milan, che avevano inserito Lucca nelle proprie shortlist per rinforzare il reparto offensivo. In particolare, il Milan aveva tentato negli ultimi giorni di convincere l'Udinese con l'inserimento di una contropartita tecnica: era stato proposto il cartellino di Lorenzo Colombo, attualmente l'unico attaccante a disposizione di Massimiliano Allegri.