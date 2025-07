Lanzafame: “Allegri è un’istituzione, il Milan competerà per la Champions”

Davide Lanzafame - ex calciatore juventino e prodotto del settore giovanile bianconero - ha fatto il punto rispetto alla prossima Serie A all'interno di un'intervista per TuttoJuve. Subito interpellato in merito alla sua Juventus, ha detto: "La Juventus è la Juventus, non si firma mai a Torino per un secondo posto. Ma se devo fare un'analisi lucida, è chiaro che ad oggi ci sono squadre più pronte per poter vincere". E ha aggiunto: "Credo comunque che possa tranquillamente fare un campionato ai vertici e lottare con le altre pretendenti".