Milan, Javier Pastore: “Allegri può fare come Conte a Napoli”

Ma il Milan sarà già pronto per competere per lo Scudetto? Oppure lotterà "solamente" per le prime posizioni? L'ex trequartista argentino ha precisato: "Quello si deve vedere quando inizia il campionato, il rapporto che si crea con i giocatori, la squadra che arriverà ad avere all'inizio dell'anno. Sono tante cose che vanno messe insieme per un allenatore che ha vinto e lo sa fare".