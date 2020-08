Milan Femminile, si pensa in grande: il sogno per l’attacco è Boquete

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo tantissimi acquisti annunciati l’uno dopo l’altro, il Milan Femminile non è sazio e punta ancora a migliorare la rosa in vista della prossima stagione. L’allenatore Maurizio Ganz, nei giorni scorsi, aveva annunciato come i botti di mercato non fossero ancora finiti. Sembra prossimo infatti l’acquisto di Julia Simic dal West Ham, ma c’è un altro nome che scalda non poco l’ambiente. Si tratta di Veronica Boquete, vera e propria icona del calcio spagnolo, che milita al momento nello Utah Royals. Un colpo che farebbe fare un bel salto di qualità alle rossonere, che puntano a conquistare un posto in Champions League.

