Calciomercato Milan – Bakayoko, trattative in corso per il ritorno

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Secondo le ultime indiscrezioni riportate da gazzetta.it, il Milan starebbe pensando seriamente a riportare in Italia Tiémoué Bakayoko, centrocampista attualmente di proprietà del Chelsea.

L’ex rossonero spinge per ritornare a giocare in Serie A, e il Milan sta pensando di acquistarlo dal Chelsea. Stando a quanto scritto dal portale della rosea, ci sarebbero nelle ultime ore per Bakayoko delle trattative in corso sia con il club inglese e sia con l’entourage del calciatore.

