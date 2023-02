Milan Femminile, parte la rincorsa al secondo posto | News

Dopo il successo a Vinovo contro la Juventus, il Milan Femminile inizia la sua rincorsa personale al secondo posto in classifica

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Come correre in bicicletta: scatto, inciampo, recupero. Lo scatto è stata la ripartenza, l'inizio positivo del nuovo anno. L'inciampo il Derby, amaro al ritorno come all'andata. Il recupero la Juve, battuta al ritorno come all'andata grazie a una grande prestazione. Mancano pochi chilometri per arrivare al gran premio della montagna e le rossonere non mollano: pedala forte, a testa bassa, per raggiungere il prima e al meglio possibile una tappa intermedia che però può già indirizzare la strada verso il traguardo.

Vincere e convincere a Vinovo ha dato nuova energia. Con i tre punti in tasca è più facile ammettere che espugnare il campo delle campionesse in carica era di fatto la sola possibilità di avvicinarsi ma soprattutto di credere nella rimonta al secondo posto occupato dalle bianconere e ora pure dalla Fiorentina, il quale mette in palio la qualificazione in Champions League.

La distanza si è accorciata pur non rimanendo minima (-6), di conseguenza non è permesso cambiare passo. A maggior ragione perché i prossimi avversari in campionato sono quelli che hanno costretto la squadra di Ganz a perdere prezioso terreno nel finale dell'anno scorso: dal passo falso di Pomigliano al pareggio-beffa contro il Como. Non è il momento di prendere fiato superata l'impresa di sabato, anzi è tempo di accelerare ancora di più mettendoci cuore e coraggio.

Anche in Coppa Italia, l'impegno più vicino da affrontare. Le rossonere, mercoledì 8 febbraio alle 12.30, ospiteranno al PUMA House of Football la Fiorentina nel ritorno dei Quarti. Si ripartirà dal vantaggio di 1-0 firmato da Piemonte, sempre più leader in attacco del gruppo, con l'opportunità di accedere all'anticamera della Finale di una competizione importante. Dopo lo scatto, l'inciampo e il recupero adesso al Milan ha necessario bisogno dell'allungo.