Milan Femminile, primo allenamento in vista della nuova stagione (Foto)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nuova stagione in vista per il Milan Femminile che, dopo lo stop del campionato causa coronavirus, non ha più avuto la possibilità di riprendere a giocare. Nella giornata odierna la squadra di Maurizio Ganz si è ritrovata al centro sportivo Vismara per iniziare a programmare la prossima stagione. Ecco alcune foto pubblicate dai profili ufficiali del club rossonero relative all’allenamento odierno.

