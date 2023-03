Milan Femminile, la preview della partita con la Juventus di ‘acmilan.com’

La preview della partita del Milan Femminile: inizia da Vinovo la seconda fase della Serie A Femminile per le rossonere

Emiliano Guadagnoli

(fonte:acmilan.com) - La ferita dell'eliminazione in Coppa Italia è ancora fresca ma le rossonere sono pronte a ripartire: il calendario propone la prima giornata della nuova Poule Scudetto, in trasferta contro la Juventus. L'imperativo è ripartire, reagire e regalarsi una possibilità in questa seconda fase di campionato. La zona Champions League è lontana 6 punti e ogni partita è ora importante per rilanciarsi verso l'obiettivo. Calcio d'inizio alle 15.00 di domani, sabato 18 marzo: avviciniamoci alla partita con la nostra anteprima.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

La partita del Tre Fontane di Roma è stata negativa specialmente per Alia Guagni, infortunatasi in occasione del secondo gol giallorossa e ora costretta a un lungo stop. Contro le bianconere non sarà disponibile nemmeno Kosovare Asllani, ai box da Como-Milan del 26 febbraio scorso e ancora non al meglio della forma. La Semifinale di ritorno ha invece salutato i rientri, a partita in corso, di Guðný Árnadóttir e Lindsey Thomas. Non ci sono rossonere squalificate, le uniche due diffidate sono Mascarello e Asllani. Oltre a Guagni e Asllani, indisponibili le lungo-degenti Rubio, Jonušaitė e Dompig.

Così Mister Ganz a poche ore dalla sfida: "Sarà una partita interessante, importante e difficile per tutte due le squadre. Ci siamo preparati nella maniera giusta per affrontare questi 8 incontri che partono da domani".

Queste le convocate rossonere: Babb, Fedele, Giuliani; Árnadóttir, Carage, Fusetti, Mesjasz, Nouwen, Soffia, Tateo, Thrige; Adami, Bahlouli, Cesarini, K. Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Bergamaschi, M. Dubcová, Piemonte, Thomas.

QUI JUVENTUS

La formazione bianconera è reduce dal successo nella doppia sfida di Coppa Italia contro l'Inter, che ha consegnato alle ragazze di Mister Montemurro la Finale contro la Roma. In campionato l'obiettivo dichiarato è quello di recuperare gli 8 punti di distacco dalla Roma per confermare lo Scudetto, vinto nelle ultime cinque edizioni di Serie A. Nel match di domenica, la Juventus dovrà fare a meno di Martina Rosucci, operata venerdì per la lesione parziale del legamento crociato. In dubbio anche Cernoia per una distorsione alla caviglia.

Joe Montemurro è intervenuto sul canale Twitch ufficiale del club bianconero alla vigilia: "Il Milan ha già preso 6 punti contro di noi quest'anno, ma siamo pronti mentalmente e fisicamente per questa partita. Per lo Scudetto crediamo che non sia ancora finita".

PRE-PARTITA

Si affrontano in questo match due delle tre squadre di Serie A con più clean sheet nella stagione in corso in tutte le competizioni: la Juventus (seconda a 15 alle spalle della Roma a 17) e il Milan (terzo a 10). Si troveranno di fronte due delle quattro giocatrici di Serie A che dall'inizio del 2023 sono in doppia cifra di reti considerando tutte le competizioni: Martina Piemonte e Cristiana Girelli (10 gol a testa). L'attaccante rossonera conta due sigilli contro la Juventus nella regular season di questo campionato, che finora ha visto trionfare il Milan in entrambe le partite.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Juventus-Milan verrà trasmessa in Italia in diretta alle 15.00 di sabato 18 marzo su LA7,TIMVision e Milan TV. Da non perdere la copertura su acmilan.com, i canali social ufficiali rossoneri e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE

Sarà Marco Monaldi di Macerata a dirigere la sfida di Vinovo, i suoi assistenti saranno Maicol Ferrari di Rovereto ed Egidio Marchetti di Trento. Quarto ufficiale Enrico Gemelli di Messina.

La 1ª giornata della seconda fase di Serie A femminile si è aperta ieri, venerdì 17 marzo, con Fiorentina-Roma xx. In campo oggi alle 15.00 Juventus-Milan, turno di riposo per l'Inter.

Questa l'attuale classifica della Poule Scudetto, con i punti maturati nella prima parte di stagione: Roma 48, Juventus 40, Inter 35, Milan 34, Fiorentina 34. Calciomercato Milan - Retegui-Atlético, contatto. E i rossoneri...

