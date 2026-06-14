Il Milan Femminile blinda la centrocampista Marta Mascarello: ufficiale il prolungamento del contratto fino al 2028
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il gesto del Milan Femminile
Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Marta Mascarello. La centrocampista della prima squadra femminile ha firmato un prolungamento che la legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2028. La notizia è stata diffusa tramite una nota ufficiale pubblicata sul sito e sui social del club di via Aldo Rossi.
Caricamento post Instagram...
Milan Femminile, i numeri di MascarelloLa giocatrice, nata nel 1998, veste la maglia rossonera dall'estate del 2022. Dal suo arrivo a Milano, Mascarello ha collezionato 93 presenze complessive, impreziosite da 2 gol e 15 assist. La società ha sottolineato come la crescita della calciatrice sia avvenuta nel segno dell'impegno, della serietà e del senso di appartenenza, caratteristiche che l'hanno resa un solido punto di riferimento per l'intero gruppo del Milan Femminile di coach Suzanne Bakker.
La stagione del Milan FemminileLa sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato contro la Ternana Women ha condannato le rossonere al sesto posto in classifica con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte in 22 partite. La Roma ha stravinto la Serie A Women con 55 punti, 11 di vantaggio dall'Inter che ha chiuso al secondo posto quota 44.
I due premi vinti dal Milan FemminileLe rossonere di Suzanne Bakker hanno ricevuto il Game On Changers Award, un premio assegnato per l'eccellenza e l'innovazione della propria Policy Maternità. Questa misura, introdotts nelle scorse stagioni, garantisce una tutela completa alle tesserate del club di Via Aldo Rossi. Sul fronte individuale, invece, la norvegese classe 2004 Thea Kyvåg è stata inserita nella Top XI Under 23 della Serie A Women 2025/26. L'ala sinistra ha totalizzato 3 gol e 4 assist in 22 presenze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultime Notizie
Milan Top News: Bondo ed Estupinan verso l'addio. Pulisic, rinnovo in salita? I convocati di Amorim
Ultime Notizie
Milan, la rivoluzione di Amorim passa dai tagli: il rebus Fofana
Editoriali e Analisi
Gila al Milan, l'analisi di un colpo sottovalutato: perché fa svoltare la difesa di Amorim
Allenamenti
Milan, le prime scelte di Amorim: ecco tutti i convocati per il raduno a Milanello
Live
Mercato Milan LIVE | Contatti per Éderson. Occhi su Mazraoui. Borussia: accordo con Karetsas
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti