Il Milan Femminile blinda la centrocampista Marta Mascarello: ufficiale il prolungamento del contratto fino al 2028

Matteo Chini
- Milano
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il gesto del Milan Femminile

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il gesto del Milan Femminile

Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Marta Mascarello. La centrocampista della prima squadra femminile ha firmato un prolungamento che la legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2028. La notizia è stata diffusa tramite una nota ufficiale pubblicata sul sito e sui social del club di via Aldo Rossi.

Caricamento post Instagram...

Milan Femminile, i numeri di Mascarello

La giocatrice, nata nel 1998, veste la maglia rossonera dall'estate del 2022. Dal suo arrivo a Milano, Mascarello ha collezionato 93 presenze complessive, impreziosite da 2 gol e 15 assist. La società ha sottolineato come la crescita della calciatrice sia avvenuta nel segno dell'impegno, della serietà e del senso di appartenenza, caratteristiche che l'hanno resa un solido punto di riferimento per l'intero gruppo del Milan Femminile di coach Suzanne Bakker.
Marta Mascarello, Milan Femminile

La stagione del Milan Femminile

La sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato contro la Ternana Women ha condannato le rossonere al sesto posto in classifica con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte in 22 partite. La Roma ha stravinto la Serie A Women con 55 punti, 11 di vantaggio dall'Inter che ha chiuso al secondo posto quota 44.

I due premi vinti dal Milan Femminile

Le rossonere di Suzanne Bakker hanno ricevuto il Game On Changers Award, un premio assegnato per l'eccellenza e l'innovazione della propria Policy Maternità. Questa misura, introdotts nelle scorse stagioni, garantisce una tutela completa alle tesserate del club di Via Aldo Rossi. Sul fronte individuale, invece, la norvegese classe 2004 Thea Kyvåg è stata inserita nella Top XI Under 23 della Serie A Women 2025/26. L'ala sinistra ha totalizzato 3 gol e 4 assist in 22 presenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti