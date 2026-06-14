Il Milan ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Marta Mascarello. La centrocampista della prima squadra femminile ha firmato un prolungamento che la legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2028. La notizia è stata diffusa tramite una nota ufficiale pubblicata sul sito e sui social del club di via Aldo Rossi.

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