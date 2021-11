Milan femminile, le convocate di Ganz per la sfida contro il Cittadella

Ecco le convocate di Maurizio Ganz per la partita di Coppa Italia femminile tra Cittadella e Milan. La gara è in programma domani alle 14.30

Dalla trasferta di Pomigliano a quella di Cittadella. Ma cambia la competizione: dopo la nona giornata di campionato, le rossonere faranno il loro esordio in Coppa Italia. Queste le giocatrici convocate da Mister Ganz per Cittadella-Milan, seconda giornata del Gruppo A in programma sabato 20 novembre alle 14.30: