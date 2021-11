MERCATO MILAN TOP NEWS – Pioli in conferenza. Idea dall’Atalanta

Giornata di vigilia in casa Milan e quindi giornata di conferenza stampa: Stefano Pioli ha parlato da Milanello, esponendo i temi principali della giornata. In sede intanto si continua a lavorare ai rinnovi di contratto. Per il mercato c'è una nuova idea, di un vecchio pallino.. Ecco le notizie più importanti di oggi a stampo rossonero.