Milan femminile, Golden Foot a Kosovare Asllani: “Sono orgogliosa” | News

C'è anche un po' di Milan alla cerimonia del 'Golden Foot'. L'attaccante del Milan femminile, Kosovare Asllani, ha ricevuto il prestigioso premio individuale e ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport'. "Sono orgogliosa e onorata di essere qui", ha dichiarato la rossonera. "Amo fare la storia e questo è un grande trampolino per le donne e tutto quello che hanno davanti. È molto buono per il presente e per questo premio fare anche questo passo dando ad una giocatrice per la prima volta questo riconoscimento. Sono orgogliosa, ispirata e motivata di essere qui".